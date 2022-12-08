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49 минут назад

Мэр заявил, что в 2023 году экономика Москвы должна перейти к росту

Москва меняется

По ряду отраслей в этом году есть положительная динамика, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ. По прогнозу, экономика Москвы перейдет к росту в 2023 году.

Собянин: в 2023 году экономика должна перейти к росту
Фото: ТАССТАСС

По словам мэра, несмотря на проблемы, правительство Москвы не намерено останавливать развитие города. Продолжают воплощаться инфраструктурные проекты, которые дают мощный толчок развитию экономики в целом, в том числе связанные со строительством скоростных диаметров и новых дорог.

Сергей Собянин подчеркнул, что в условиях санкционного давления не была остановлена ни одна значимая для города программа — ни реновация, ни строительство метро.

Промышленности и бизнесу удается адаптироваться к новым условиям работы, у многих получается воспользоваться открывающимися возможностями, сохранить коллективы сотрудников и продолжать производство, отметил градоначальник. Ожидается, что в следующем году восстановятся объемы и торговли, и общепита, и услуг.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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