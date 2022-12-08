Собянин: в 2023 году экономика должна перейти к росту

По ряду отраслей в этом году есть положительная динамика, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ. По прогнозу, экономика Москвы перейдет к росту в 2023 году.

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По словам мэра, несмотря на проблемы, правительство Москвы не намерено останавливать развитие города. Продолжают воплощаться инфраструктурные проекты, которые дают мощный толчок развитию экономики в целом, в том числе связанные со строительством скоростных диаметров и новых дорог.

Сергей Собянин подчеркнул, что в условиях санкционного давления не была остановлена ни одна значимая для города программа — ни реновация, ни строительство метро.