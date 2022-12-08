Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Днем 8 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса и еще три отменили, в аэропорту Домодедово задержано три рейса и один отменен, в аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов и еще два отменено.
Ранее Дептранс предупредил о пробках до девяти баллов в вечерний час пик. Автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. В пресс-службе Московской железной дороги уточняли, что снегопад в столичном регионе не повлиял на график движения поездов Московского железнодорожного узла.
Как сообщали «Известия», в столичном регионе 8 декабря будет облачно, небольшой снег, местами гололедица и до 6 градусов мороза.