Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Днем 8 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса и еще три отменили, в аэропорту Домодедово задержано три рейса и один отменен, в аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов и еще два отменено.

Ранее Дептранс предупредил о пробках до девяти баллов в вечерний час пик. Автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. В пресс-службе Московской железной дороги уточняли, что снегопад в столичном регионе не повлиял на график движения поездов Московского железнодорожного узла.