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31 минуту назад

Москвичам раскрыли причины отправиться в один из городов России

Мослента

Причины отправиться в один из городов РоссииТамбов — из Москвы «Мосленте» раскрыли местные жители и туристы.

Москвичам раскрыли причины отправиться в один из городов России
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Тамбов не блещет обилием культурных учреждений и достопримечательностей. Сюда нужно ехать для душевного отдыха — для этого в городе есть все. Проехав всего-то несколько часов от Москвы, оказываешься в другом мире: здесь местные вкусные овощи, цены в два, а то и в три раза ниже на все, по факту те же развлечения, а иногда даже лучше», — рассказала посещавшая Тамбов уже трижды москвичка Анастасия.

Собеседница «Мосленты» отметила, что особенное впечатление на нее произвели местные кондитерские, где можно «купить жирненький тортик и вспомнить беззаботное детство».

«Они будто сохранились со времен Советского Союза!» — поделилась впечатлениями туристка.

Уроженка Тамбова Мария отметила, что продукты лучше и выгоднее покупать на городском рынке, мясо, молоко и овощи на который привозят с местной фермы. Она добавила, что местные жители хорошо относятся к туристам и всегда готовы прийти к ним на помощь.

Так как Тамбов не является популярным местом для путешествий, здесь не бывает проблем с поиском и бронью жилья — даже во время праздничных дней, рассказали собеседники «Мосленты».

Ранее самые простые способы попасть из Москвы в оружейную столицу России — Тулу — назвала уроженка города Валентина Львова. По ее словам, сейчас время в пути существенно сократилось.

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