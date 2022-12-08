Москвичам раскрыли причины отправиться в один из городов России

«Тамбов не блещет обилием культурных учреждений и достопримечательностей. Сюда нужно ехать для душевного отдыха — для этого в городе есть все. Проехав всего-то несколько часов от Москвы, оказываешься в другом мире: здесь местные вкусные овощи, цены в два, а то и в три раза ниже на все, по факту те же развлечения, а иногда даже лучше», — рассказала посещавшая Тамбов уже трижды москвичка Анастасия.