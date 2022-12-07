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1 час назад

Собянин высказался о проведении Нового года в Москве

Елена Прошина

Новый год стоит посвятить помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации на Украине, и их семьям, но сам праздник должен быть полноценным и радовать всех. Об этом в интервью ТВЦ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин высказался о проведении Нового года в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вокруг Нового года в столице развернулась не одна дискуссия. Часть москвичей выступала за то, чтобы вообще не проводить ничего, другие также предлагали направить сэкономленные деньги на поддержку военнослужащих, задействованных в СВО.

«Понятно, что не стоит забывать о семьях военнослужащих, о тех, кто работает на оборонных предприятиях. Не надо забывать о тех, кто рискует на передовой. Конечно, праздник должен быть посвящен им. Но праздник должен оставаться праздником. Если мы сейчас будем впадать в уныние, это будет на руку нашим врагам», — сказал Собянин.

Он отметил, что говорил с находящимися на передовой военнослужащими. Они пообещали обязательно сами отпраздновать Новый год и заявили, что хотят, чтобы и их семьи весело его провели, добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы предложил горожанам определить формат грядущего Нового года. Почти 300 тысяч человек выступили за проведение праздника без фейерверков и крупных уличных гуляний, но с праздничным украшением столицы. По мнению Собянин, такой формат встречи Нового года все равно является «полноценным».

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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