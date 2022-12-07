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16 часов назад

Собянин: обрабатывающая промышленность и сфера услуг Москвы восстановятся в 2023 году

ТАССиещё 3

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы прогнозируют, что рост в сфере торговли и услуг в столице восстановится в следующем году. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Прогноз есть, он официально утвержден. Мы должны в следующем году перейти к росту экономики, ВВП, хотя у нас сегодня по целому ряду отраслей неплохая динамика, в том числе по обрабатывающим отраслям - мы закончим год с 10% ростом. По каким-то отраслям, по той же торговле, есть небольшое отставание, общепит сработает практически на уровне прошлого года. Предполагаем, что многие из этих проблем отойдут, и объем и торговли, и общепита, и услуг восстановится в следующем году. Мы видим, что по обрабатывающей промышленности точно будет положительная динамика. В целом, надеемся, что экономика Москвы в следующем году будет идти в положительном тренде", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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