В Москве открылась выставка "Россия - Индия: сад дружбы"

"Несмотря на то, что наши дипломатические отношения насчитывают всего 75 лет, отношения между народами наших стран имеют намного более продолжительную историю, - сказал посол Индии в Москве Паван Капур, выступая на церемонии открытия выставки. - Сегодняшняя выставка в основном посвящена работам художников Российской академии художеств, которые в последние несколько десятилетий бывали в Индии. На выставке мы увидим работы таких художников, как Евгений Вучетич, Александр Белашов, Александр Герасимов, Федор Конюхов, Дмитрий Тугаринов и, конечно, Дмитрий Налбандян. Многие из них посетили Индию в 50-60-е годы в рамках официальных культурных обменов с Академией художеств Лалит Кала в Дели. Также выставки советских художников были организованы по всей Индии".