В Москве открылась выставка "Россия - Индия: сад дружбы"

Выставка "Россия - Индия: сад дружбы" открылась в четверг в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств по случаю 75-летия установления российско-индийских дипломатических отношений, передает корреспондент ТАСС.
Экспозиция охватывает семь десятилетий советского и российского искусства, посвященного Индии. На выставке представлено свыше 150 работ, архивных материалов и личных вещей художников четырех поколений.
Выставочный проект рассказывает об уникальном вкладе, который внесла Академия художеств СССР, а позднее Российская академия художеств, в развитие двусторонних связей после установления дипломатических отношений с Индией в 1947 году. "Именно тогда партнерство с Индией в области искусства обрело систематический характер", - подчеркнули в посольстве Индии в Москве.
В рамках экспозиции можно увидеть как портреты индийских государственных деятелей, представителей индийского изобразительного искусства, театра и кино, так и этюды о жизни простых индийцев. Многие из этих работ сразу вошли в собрание Государственной Третьяковской Галереи.
"Несмотря на то, что наши дипломатические отношения насчитывают всего 75 лет, отношения между народами наших стран имеют намного более продолжительную историю, - сказал посол Индии в Москве Паван Капур, выступая на церемонии открытия выставки. - Сегодняшняя выставка в основном посвящена работам художников Российской академии художеств, которые в последние несколько десятилетий бывали в Индии. На выставке мы увидим работы таких художников, как Евгений Вучетич, Александр Белашов, Александр Герасимов, Федор Конюхов, Дмитрий Тугаринов и, конечно, Дмитрий Налбандян. Многие из них посетили Индию в 50-60-е годы в рамках официальных культурных обменов с Академией художеств Лалит Кала в Дели. Также выставки советских художников были организованы по всей Индии".
При этом посол подчеркнул, что культурные обмены не должны ограничиваться только межправительственным уровнем.
"Нам известно, что очень хорошие частные коллекции искусства существуют как в Индии, так и в России, и мы должны способствовать перекрестным обменам на этом уровне. <...> Только тогда мы сможем поддерживать связь между нашими народами, особенно молодыми поколениями наших стран", - подчеркнул он.
"Это выставка является для нас большой радостью, потому что Индия - это страна тайны, удивительной красоты, страна мечты", - отметил в свою очередь вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Золотов.