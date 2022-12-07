Более 40 лыжных маршрутов появится на природных территориях Москвы

На столичных природных территориях появится более 40 лыжных прогулочных маршрутов, протяженность которых составит от 700 метров до 20 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 7 декабря.

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— Накатку трасс выполнят, как только образуется устойчивый снежный покров нужной высоты. Всего на природных территориях появится более 40 прогулочных маршрутов протяженностью от 700 метров до 20 километров, — говорится в сообщении.

Маршруты проложат таким образом, чтобы не потревожить покой зимующих диких животных и не повредить редкие растения. Для удобства спортсменов специалисты убрали сухостойные деревья, установили информационные знаки и схемы и так далее.

Общая протяженность трасс составит примерно 133 километра, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».