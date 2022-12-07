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1 час назад

Более 40 лыжных маршрутов появится на природных территориях Москвы

Вечерняя Москва

На столичных природных территориях появится более 40 лыжных прогулочных маршрутов, протяженность которых составит от 700 метров до 20 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 7 декабря.

Более 40 лыжных маршрутов появится на природных территориях Москвы
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Накатку трасс выполнят, как только образуется устойчивый снежный покров нужной высоты. Всего на природных территориях появится более 40 прогулочных маршрутов протяженностью от 700 метров до 20 километров, — говорится в сообщении.

Маршруты проложат таким образом, чтобы не потревожить покой зимующих диких животных и не повредить редкие растения. Для удобства спортсменов специалисты убрали сухостойные деревья, установили информационные знаки и схемы и так далее.

Общая протяженность трасс составит примерно 133 километра, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«Вечерняя Москва» узнала, когда и в каких пунктах любители зимних видов спорта смогут спуститься с заснеженных горок и устроить лыжный поход. Например, посетить горнолыжный курорт «Яхрома» можно будет с 15 декабря.

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