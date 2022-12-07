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28 минут назад

Снизит нагрузку на метро и автомагистрали: чем еще поможет городу МЦД-3

Елена Прошина

В 2023 году власти столицы запустят движение по третьему Московскому центральному диаметру, который соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Снизит нагрузку на метро и автомагистрали: чем еще поможет городу МЦД-3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что число граждан, которые будут пользоваться МЦД-3, составит 577 тысяч человек в сутки. Благодаря запуску движения три линии метро разгрузятся. Речь идет о северном участке Люблинско-Дмитровской линии, восточном участке Таганско-Краснопресненской линии и северном участке Калужско-Рижской линии.

Ожидаемое сокращение пассажиропотока там оценивается в 15%. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с запуском МЦД-3 для пассажиров заработает новая линия наземного метро с большим числом бесплатных пересадок. Он отмечает, что передвигаться станет комфортнее. Согласно оценкам заместителя мэра, в столице третьим диаметром будут пользоваться около 30,5 миллиона пассажиров в год.

Он назвал улучшение экологической ситуации в прилегающих районах преимуществом запуска МЦД-3. Ликсутов объяснил это тем, что вредные выбросы сократятся до 36 тысяч тонн в связи с отказом граждан от машин в пользу диаметра. К тому же, по его словам, в метро будет меньше людей, чем обычно. Еще одним плюсом станет снижение нагрузки на вылетные автомагистрали, считает он.

МЦД-3 позволит соединить станцию Ипподром Казанского направления Московской железной дороги со станцией Крюково (Зеленоград) Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

Протяженность маршрута оценивается в 85 километров.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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