Небоскреб построят у входа на мост «Багратион» в «Москва-Сити»

«Это место в мастер-плане «Сити» изначально не предназначалось под высотную застройку, но недавно мы пересматривали его и пришли к выводу, что неэффективно иметь двухэтажный выход с моста «Багратион». После тщательного анализа градостроительной ситуации, транспортных потоков, доступности и так далее, было принято решение организовать здесь высокоплотную функцию и продать инвестору. И важнейшей задачей для архитекторов было сделать новую башню максимально выразительной - во-первых, она находится на видовой точке возле реки, во-вторых, должна работать как эффектное завершение моста», - сообщил Кузнецов.