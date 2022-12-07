Небоскреб построят у входа на мост «Багратион» в «Москва-Сити»

Небоскреб высотой почти 400 м построят у входа на мост «Багратион» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
«Это место в мастер-плане «Сити» изначально не предназначалось под высотную застройку, но недавно мы пересматривали его и пришли к выводу, что неэффективно иметь двухэтажный выход с моста «Багратион». После тщательного анализа градостроительной ситуации, транспортных потоков, доступности и так далее, было принято решение организовать здесь высокоплотную функцию и продать инвестору. И важнейшей задачей для архитекторов было сделать новую башню максимально выразительной - во-первых, она находится на видовой точке возле реки, во-вторых, должна работать как эффектное завершение моста», - сообщил Кузнецов.
Согласно материалам Москомархитектуры, высота здания составит 398,1 м, площадь земельного участка - 0,56 га. Общая площадь будущего комплекса - 197,3 тыс. кв. м.