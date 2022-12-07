В Москве оформили 17 млн электронных медицинских карт

Порядка 17 млн электронных медицинских карт оформлено в Москве, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе научно-практической конференции "Медицина и качество".
"Я считаю, наша гордость - это электронная медицинская карта Москвы, это действительно уникальный проект. Уникальный, потому что очень масштабный, включает в себя весь регион. И вы видите на слайде цифры - 17 млн медицинских карт, это гораздо больше, чем живет в Москве, потому что на всех, кто получает медицинскую помощь в Москве, мы вынуждены заводить электронную карту", - сказала Ракова.
По ее словам, в Москве сейчас хранится 2,2 млрд структурированных медицинских данных, а 80% пациентов записываются на прием в медучреждения онлайн.
Заммэра также отметила, что за два года пандемии коронавируса в Москве сильно развилась телемедицина. Поэтому практику решили распространить и на поликлиники.
"Меньше чем за год - около миллиона телемедицинских консультаций, которые заканчиваются протоколом осмотра телемедицинскими врачами и заносятся в медицинскую карту с сохранением аудиопротокола. Более половины таких консультаций заканчиваются отсутствием необходимости приходить к врачу. Сейчас уже ежедневно в городе Москве телемедицинскими консультациями дистанционно закрывается 3 тыс. больничных", - добавила Ракова.