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1 час назад

В Москве оформили 17 млн электронных медицинских карт

ТАССиещё 1

Порядка 17 млн электронных медицинских карт оформлено в Москве, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе научно-практической конференции "Медицина и качество".

В Москве оформили 17 млн электронных медицинских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я считаю, наша гордость - это электронная медицинская карта Москвы, это действительно уникальный проект. Уникальный, потому что очень масштабный, включает в себя весь регион. И вы видите на слайде цифры - 17 млн медицинских карт, это гораздо больше, чем живет в Москве, потому что на всех, кто получает медицинскую помощь в Москве, мы вынуждены заводить электронную карту", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве сейчас хранится 2,2 млрд структурированных медицинских данных, а 80% пациентов записываются на прием в медучреждения онлайн.

Заммэра также отметила, что за два года пандемии коронавируса в Москве сильно развилась телемедицина. Поэтому практику решили распространить и на поликлиники.

"Меньше чем за год - около миллиона телемедицинских консультаций, которые заканчиваются протоколом осмотра телемедицинскими врачами и заносятся в медицинскую карту с сохранением аудиопротокола. Более половины таких консультаций заканчиваются отсутствием необходимости приходить к врачу. Сейчас уже ежедневно в городе Москве телемедицинскими консультациями дистанционно закрывается 3 тыс. больничных", - добавила Ракова.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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