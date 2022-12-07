В Москве оформили 17 млн электронных медицинских карт

"Я считаю, наша гордость - это электронная медицинская карта Москвы, это действительно уникальный проект. Уникальный, потому что очень масштабный, включает в себя весь регион. И вы видите на слайде цифры - 17 млн медицинских карт, это гораздо больше, чем живет в Москве, потому что на всех, кто получает медицинскую помощь в Москве, мы вынуждены заводить электронную карту", - сказала Ракова.