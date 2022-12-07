На станции «Сокольники» БКЛ испытали уникальные противопожарные «шторы»

«Системы пожарной безопасности устанавливаются на всех новых станциях метро, но такой конструкции и размера как на «Сокольниках» – впервые. Это специальные автоматические шторы, установленные над балконной галереей станции «Сокольники», ведущей на пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии. В случае пожара они позволят полностью закрыть всю балконную часть за 30-40 секунд, защитив пассажиров от продуктов горения», – рассказал Андрей Бочкарёв.