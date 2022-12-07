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2 часа назад

Андрей Бочкарёв: На станции «Сокольники» БКЛ испытали уникальные противопожарные «шторы»

Москва меняетсяиещё 1

На станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершены испытания уникальных для столичного метро систем противопожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На станции «Сокольники» БКЛ испытали уникальные противопожарные «шторы»
Фото: © Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы© Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Системы пожарной безопасности устанавливаются на всех новых станциях метро, но такой конструкции и размера как на «Сокольниках» – впервые. Это специальные автоматические шторы, установленные над балконной галереей станции «Сокольники», ведущей на пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии. В случае пожара они позволят полностью закрыть всю балконную часть за 30-40 секунд, защитив пассажиров от продуктов горения», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Заместитель Мэра добавил, что по итогам индивидуальных испытаний делается оценка работоспособности систем и устраняются выявленные замечания.

Как уточнил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, следующим этапом станут комплексные испытания, которые проведут перед вводом станции в постоянную эксплуатацию с пассажирами.

«В ходе испытаний имитируют срабатывание датчиков и контролируют функционирование всей системы пожарной охраны станционного комплекса. Для этого используют разные способы вплоть до зажигания дымовой шашки. Но обычно мы используем механическое или электрическое замыкание датчиков», – пояснил Сергей Жуков.

«Сокольники» БКЛ вместе со станциями «Рижская» и «Марьина Роща» входит в состав северо-восточного участка. Его технический пуск состоялся 30 ноября 2022 года.

Новости Москвы,Сергей Жуков,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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