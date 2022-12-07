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3 часа назад

В ТиНАО с начала года создано почти 7,3 тысячи парковочных мест

Mos.ruиещё 1

Большая часть расположена в подземных паркингах.

В ТиНАО с начала года создано почти 7,3 тысячи парковочных мест
Фото: Mos.ruMos.ru

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) с начала 2022 года создано почти 7,3 тысячи машино-мест благодаря строительству 24 гаражных объектов, что позволило превысить показатели предыдущих лет. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

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Большая часть новых машино-мест (6242) расположены в подземных паркингах, где обеспечивается более комфортное и удобное содержание автомобилей.

«Вопрос обеспечения формирующихся городских кварталов в ТиНАО парковочными местами актуальный, как и в целом по столице. Поэтому в новых проектах закладывается необходимость строительства паркингов, подземных парковок или гаражей. Они возводятся за счет инвесторов», — рассказал Владимир Жидкин.

Такая инициатива позволит сформировать качественную и комфортную городскую среду. Одна из самых крупных парковок расположена в деревне Язово поселения Воскресенского. Ее площадь составляет более 35,5 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 1210 машин. Помимо этого, в поселении Московский построили гаражный комплекс площадью свыше 34 тысяч квадратных метров на 1075 машин.

Недавно получено разрешение на ввод в эксплуатацию новостройки в поселении Внуковском, расположенной по адресу: бульвар Андрея Тарковского, дом 14. Общая площадь здания с переменной этажностью составляет 44 тысячи квадратных метров, в нем 811 квартир. Подземная автостоянка вмещает 310 автомобилей.

Кроме того, введена в эксплуатацию наземная автостоянка в жилом комплексе «Саларьево парк» вблизи деревни Николо-Хованское поселения Сосенского. Здесь построили шестиуровневую парковку общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. На стоянке оборудовано 406 машино-мест, в том числе 16 для автомобилей с увеличенными габаритами.

Владимир Жидкин отметил, что наличие парковочных мест повышает привлекательность жилья в новостройках.

Так, недавно получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых корпусов в поселении Московский (деревня Румянцево), где на 1513 комфортабельных квартир приходится 789 машино-мест в подземных паркингах.

«Создание дополнительных машино-мест является частью общей работы по формированию качественной и комфортной городской среды», — уточнил Владимир Жидкин.

В будущем году в ТиНАО строительство гаражных объектов продолжится. Недавно Москомархитектура согласовала оригинальный проект паркинга площадью 20 809 квадратных метров в Коммунарке (поселение Сосенское). На первом этаже расположатся коммерческие помещения под аренду, выше — стоянка на 449 машино-мест. Комплекс будет разноуровневым — высотой от одного до восьми этажей.

Новости Москвы,Владимир Жидкин,
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