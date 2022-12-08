Состоялся благотворительный аукцион «Московской перспективы»

6 декабря 2022 года состоялся благотворительный вечер, посвященный 65-летию газеты «Московская перспектива». Поздравить юбиляров собрались представители Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы и топ-менеджеры крупных инвестиционно-строительных компаний.

Фото: Москва меняется Москва меняется

Фото: Алексей Кнор

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Гости ознакомились с экспозицией, отражающей ход строительства крупных объектов столицы через призму публикаций «Московской перспективы», и медиа-инсталяцией об истории и современной работе издания. Особым вниманием пользовался интерактивный «Стол главного редактора», большинство посетителей вечера «примерили» на себя рабочее место человека, ответственного за выпуск газеты.

Фото: Алексей Кнор

Торжественную часть вечера открыл кинорежиссёр, журналист и писатель Иван Охлобыстин. Отметив важность и своевременность благотворительной инициативы «Московской перспективы», он передал слово представителям Стройкомплекса Москвы.

Фото: Алексей Кнор

Заместитель руководителя департамента градостроительной политики и строительства города Москвы О.В. Рындин и Заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, руководитель пресс-службы М.В. Орлов выступили с приветственным словом, поздравив газету с юбилейной датой и пожелав движения только вперед.

Фото: Алексей Кнор

В рамках благотворительной части вечера гости внесли пожертвования на приобретение медикаментов для военнослужащих, участвующих в СВО, и получили эксклюзивные памятные подарки.

Фото: Алексей Кнор

В их числе – мотивационные плакаты Стройкомплекса, в создании креативной концепции которых принимал участие Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкарева с автографом автора; символические изображения элементов тактической аптечки и набор стеклянных сувенирных дисков с гравировкой 60 станций метро, предоставленный эксклюзивным партнеров вечера – группой компаний «Мосинжпроект».

Фото: Алексей Кнор

Поздравляя редакцию с юбилеем, о поддержке и высокой оценке благотворительной инициативы в своих выступлениях заявили руководитель военно-патриотической организации «Триглав» М.В. Горшков, советник генерального директора ГК «Кортрос» И. Опимах и Генеральный директор ООО «РГ-Девелопмент» Т.В. Тихонова.

Фото: Алексей Кнор

По итогам благотворительного вечера было собрано свыше 4 миллионов рублей. «Московская перспектива» сердечно благодарит всех организаторов, партнеров и участников благотворительного вечера за вклад в общее дело.

Фото: Алексей Кнор

Справка об эксклюзивном партнере мероприятия:

Холдинг «Мосинжпроект» – компания с более чем 60-летней историей, которая сегодня является лидером на строительном рынке Москвы и одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Холдинг реализует полный цикл работ – от формирования идеи комплексного развития территории или создания объекта, проектирования, строительства, привлечения инвестиций, до ввода объекта в эксплуатацию и управления недвижимым имуществом. В группу компаний «Мосинжпроект» входят несколько десятков строительных и проектных организаций с более чем 16 000 сотрудников.

Фото: Алексей Кнор

Компания выступает оператором Программы развития московского метрополитена, управляющей компанией по строительству гражданских объектов, участвует в реализации ключевых дорожных проектов столицы и Программе развития транспортно-пересадочных узлов Москвы.

Начиная с 2011 года «Мосинжпроектом» в российской столице построено и открыто свыше 125 км линий метро, 61 станция и 11 электродепо. Реконструированы и построены сотни километров городских автодорог. Компанией реализованы знаковые проекты Москвы – БСА «Лужники», парк «Зарядье» с многофункциональным концертным залом, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, театр «Геликон-опера», инфекционный центр в Вороновском (Новая Москва) и ряд других. Большинство этих ярких событий отражены в публикациях «Московской перспективы».