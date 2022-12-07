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1 час назад

Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в парке "Яуза" на северо-востоке столицы

Москва24иещё 4

Ландшафтный парк и тропу здоровья обустроили в будущем парке "Яуза", расположенном на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ландшафтный парк и тропу здоровья создали в парке «Яуза»
Фото: Москва24Москва24

По его словам, мероприятия по благоустройству парка проходят с учетом пожеланий горожан.

"В период с 2016 по 2022 год благоустроили пространство общей площадью более 223 гектаров. Новые достопримечательности – ландшафтный парк и тропа здоровья – появились на участке вдоль Северодвинской улицы, который привели в порядок в этом году", – отметил заммэра.

В ландшафтном парке сформировано несколько искусственных холмов, которые добавили территории разнообразия. Дорожки вокруг холмов выполнены из гравийного отсева, а вдоль них установили скамейки.

Тропа здоровья появилась на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут состоит из семи сегментов, каждый из которых имеет свой тип покрытия. В качестве покрытия использовали кору лиственницы, мульчу, песок, керамзит и другой материал.

Планируется, что будущий парк "Яуза" займет свыше 350 гектаров. Пространство обеспечит комфортный и полноценный отдых москвичам и гостям города.

Ранее Бирюков рассказывал, что благоустройство парка "Яуза" выполнено на 60%. В этом году в парке обновили дорожно-тропиночную сеть, проложили велосипедную и беговую дорожки, установили пункты проката спортивного инвентаря, беседки для отдыха и новые фонари.

Вдоль берега Яузы сделали экотропы со смотровыми площадками. Появилось шесть мостиков-переходов через реку.

До этого Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили работы по благоустройству двух участков парка "Яуза". Работники сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром вдоль Северодвинской улицы.

На территории от Широкой до Енисейской улицы построили два спорткластера и реабилитировали водоем.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
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