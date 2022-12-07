В Москве назвали лучший подростковый клуб

В клубах для подростков дети учатся аргументировать свою позицию, развивают навыки самоорганизации, умение работать с информацией и расставлять приоритеты.

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Во всех столичных семейных центрах работают подростковые клубы, где занимаются четыре тысячи детей. В начале декабря подведены итоги конкурса на звание «Лучший подростковый клуб». Профессиональное жюри отметило высокий уровень подготовки и креативность детей. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

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«Помочь детям социализироваться — одна из главных целей работы семейных центров. Комфортным пространством, в котором каждый ребенок может открыто выражать себя, стали подростковые клубы. Конкурс на лучший клуб подводит итог работы этого направления за год. Представляя свои проекты, ребята проявили креативность, коммуникативные и лидерские навыки, умение работать в команде. В сравнении с прошлым годом количество участников подростковых клубов выросло на 30 процентов и составляет четыре тысячи человек. Этому способствует создание в столичных семейных центрах новых проектов, в частности “Школы юного медиатора” и городского социального театра для подростков “Взлет”», — рассказала Екатерина Бербер.

Конкурсный отбор длился несколько месяцев и состоял из двух частей. На первом этапе «ТинЭффект» подростки творчески представили годовую работу и деятельность клуба в формате видеоролика. В нем они ответили на вопросы: чему научились, какие навыки освоили и закрепили, какие проекты и мероприятия для клуба были ключевыми. На втором этапе «Артель идей» ребята участвовали в мозговом штурме, разрабатывая новые идеи на следующий год.

Лучшими стали клубы «Открытое пространство» (семейный центр «Зеленоград»), «Территория свободного времени» (семейный центр «Согласие») и «Мегаполис 12+» (семейный центр «Восточное Дегунино»). Их участники наиболее активно проявили себя в различных тематических проектах, а сами клубы дают уникальные возможности для самореализации ребят.

В клубе «Открытое пространство» действуют интересные направления (робототехника, школа блогеров и анимации). Кроме того, сами подростки инициировали проект «PRO-Зеленоград», в рамках которого они общаются с известными в округе людьми, берут интервью, снимают ролики. Все это дает возможность узнать больше о родном городе, перенять опыт старших и определиться с будущей профессией.

В клубе «Мегаполис 12+» можно овладеть навыками в сферах журналистики и волонтерства. Также подростки принимают участие в форум-театре, который действует в центре уже семь лет. Этот формат помогает установить связь между поколениями, выработать совместные решения различных ситуаций, научиться слушать друг друга. Спектакль позволяет каждому стать частью интерактивного театрального действия и найти для себя ответы на интересующие вопросы.

34 подростка из клуба «Территория свободного времени» были включены в федеральный проект «Код будущего». Подростки бесплатно обучаются современным языкам программирования на двухлетних курсах «Разработка на Python». При этом теоретические знания будут сразу применены на практике: в рамках занятий каждый создаст игру и полноценный веб-форум для общения со своими друзьями.

В подростковых клубах дети учатся аргументировать свою позицию, развивают навыки самоорганизации, умение работать с информацией и расставлять приоритеты. Большое внимание уделяется желаниям детей — это отличная возможность определить, что ребятам по-настоящему интересно.

Для подростков организованы специальные занятия по развитию уверенности в себе и лидерских навыков. В клубах помогут реализовать творческий потенциал — подростки могут посещать танцевальные студии и участвовать в театральных постановках. Также можно познакомиться со сферой ИТ, робототехникой, блогинга, журналистики.

На портале «Мой семейный центр» размещена информация и подростковых клубах, а с помощью интерактивной карты можно быстро найти ближайший к дому. Стать участниками могут ребята в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого нужно заполнить заявку.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и ответят на вопросы.