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52 минуты назад

Новогодние буквы "М" украсят входы и вестибюли 23 станций столичного метро

Москва24иещё 1

Специалисты разместят яркие двух- и трехметровые буквы "М" с иллюминацией у входов и в вестибюлях станций столичного метро, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новогодние буквы "М" украсят входы и вестибюли 23 станций метро
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Конструкции установят те же, что и в прошлом году. Они украсят 23 станции:

ВДНХ;

Динамо;

Трубная;

Полянка;

Чкаловская;

Спортивная;

Сухаревская;

Баррикадная;

Марьина Роща;

Добрынинская;

Красные ворота;

Площадь Ильича;

Краснопресненская;

Деловой центр (БКЛ);

Киевская (Киевская площадь);

Смоленская (Филевская линия);

Белорусская (Кольцевая линия);

Третьяковская (Калужско-Рижская линия);

Комсомольская (Комсомольская площадь);

Савеловская (Серпуховско-Тимирязевская линия);

Таганская (вестибюль Кольцевой линии);

Маяковская (северный вестибюль);

Курская (аванзал).

До этого Сергей Собянин заявил, что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

В конце ноября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков поделился, что на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах специалисты установят световые декоративные конструкции. Также город украсят новогодними елями с шарами и гирляндами.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,ВДНХ,
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