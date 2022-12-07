Новогодние буквы "М" украсят входы и вестибюли 23 станций метро

Специалисты разместят яркие двух- и трехметровые буквы "М" с иллюминацией у входов и в вестибюлях станций столичного метро, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Конструкции установят те же, что и в прошлом году. Они украсят 23 станции:
ВДНХ;
Динамо;
Трубная;
Полянка;
Чкаловская;
Спортивная;
Сухаревская;
Баррикадная;
Марьина Роща;
Добрынинская;
Красные ворота;
Площадь Ильича;
Краснопресненская;
Деловой центр (БКЛ);
Киевская (Киевская площадь);
Смоленская (Филевская линия);
Белорусская (Кольцевая линия);
Третьяковская (Калужско-Рижская линия);
Комсомольская (Комсомольская площадь);
Савеловская (Серпуховско-Тимирязевская линия);
Таганская (вестибюль Кольцевой линии);
Маяковская (северный вестибюль);
Курская (аванзал).
До этого Сергей Собянин заявил, что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.
В конце ноября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков поделился, что на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах специалисты установят световые декоративные конструкции. Также город украсят новогодними елями с шарами и гирляндами.