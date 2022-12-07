Стали известны правила поведения в рюмочных Москвы

О правилах поведения в московских рюмочных стало известно «Мосленте» из интервью с писателем и историком Александром Васькиным.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Васькин подчеркнул, что в подобных заведениях было принято выпивать стоя и обязательно закусывать бутербродами. «Там не сидели. Сейчас, когда я попадаю на фуршеты, где все вокруг стоят, это напоминает мне советские рюмочные», — признался он.

Кроме того, в рюмочных редко пили по одному — в основном в заведении собирались компании из троих мужчин. Женщинам посещать такие места считалось неприличным. Закусывали в рюмочных бутербродами, как правило, с килькой и яйцом.