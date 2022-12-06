В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
24 минуты назад

Собянин рассказал о строительстве транспортных развязок в Москве

Москва24

В Москве ведется масштабное дорожное строительство, в котором главный акцент делается на возведении современных транспортных развязок, заявил Сергей Собянин.

Собянин рассказал о строительстве транспортных развязок в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По словам мэра, новые тоннели и путепроводы сокращают путь, соединяют соседние районы и позволяют автомобилистам экономить время.

"Огромная работа ведется на МКАД. Мы уже обновили 19 развязок, еще три сейчас строим. В сентябре открыли развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Направленные съезды развели транспортные потоки и улучшили ситуацию на участке", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что также в текущем году было открыто движение на двух ключевых путепроводах: один расположен над МКАД в районе с улицы Верхние Поля, второй – между Матвеевской и Веерной улицами и проспектом Генерала Дорохова.

"Жители Сосенского, Московского и Мосрентгена пользуются новым тоннелем со съездом с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова. До конца декабря планируем завершить реконструкцию Старо-Рублевского путепровода и строительство трех участков МСД", – рассказал Собянин.

Ранее Собянин назвал южный участок МСД самым сложным проектом, который когда-либо реализовывался в Москве. Он отметил, что эта часть диаметра почти вся "висит в воздухе" из-за многочисленных железных и автомобильных дорог.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители