Собянин рассказал о строительстве транспортных развязок в Москве

В Москве ведется масштабное дорожное строительство, в котором главный акцент делается на возведении современных транспортных развязок, заявил Сергей Собянин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По словам мэра, новые тоннели и путепроводы сокращают путь, соединяют соседние районы и позволяют автомобилистам экономить время.

"Огромная работа ведется на МКАД. Мы уже обновили 19 развязок, еще три сейчас строим. В сентябре открыли развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Направленные съезды развели транспортные потоки и улучшили ситуацию на участке", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что также в текущем году было открыто движение на двух ключевых путепроводах: один расположен над МКАД в районе с улицы Верхние Поля, второй – между Матвеевской и Веерной улицами и проспектом Генерала Дорохова.

"Жители Сосенского, Московского и Мосрентгена пользуются новым тоннелем со съездом с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова. До конца декабря планируем завершить реконструкцию Старо-Рублевского путепровода и строительство трех участков МСД", – рассказал Собянин.