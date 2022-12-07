В метро открылась фотовыставка «Вкусная Москва»

В Московском метрополитене, в переходе между станциями «Выставочная» и «Деловой центр», открылась фотоэкспозиция «Вкусная Москва».

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

Фотографии рассказывают об истории московских пищевых предприятий, их рекордных достижениях, интересных фактах и необычной продукции. На снимках — моменты из жизни фабрик, которые кормят жителей Москвы и регионов: конвейеры с тортами и мороженым, золотистые чипсы и сочные сладости, готовые колбасы, напитки и соусы, грядки с зеленью и только что испеченный хлеб.

Например, были основаны в XIX веке и продолжают работать сегодня кондитерский комбинат «Добрынинский», кондитерский концерн «Бабаевский», мелькомбинат в Сокольниках. «Останкинский завод бараночных изделий» каждый день производит более 300 тысяч сушек, а мясоперерабатывающий завод «Царицыно» — по 300 тонн колбасных изделий.

В агрохолдинге «Московский» насекомых — помощников в борьбе с вредителями выращивают «в своем коллективе» — прямо в лаборатории предприятия. А в НИИ хлебопекарной промышленности не только разрабатывают рецепты для выпекания обычного хлеба, но и пекут специальные мини-буханки для космонавтов — они не теряют вкусовых качеств до 15 месяцев.