В меню московских школ добавили наггетсы и фишболы

Меню московских школьников разнообразили любимыми блюдами из ресторанов быстрого питания. Детям предлагают обедать стрипсами, наггетсами и пиццей.

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Каждый год эксперты пытаются придумать, чем разнообразить школьное меню, чтобы поднять интерес учащихся к школьным обедам. На этот раз в разработке меню принимали участие не только диетологи Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования (АПСПОЗ), но и сами дети и их родители.

Меню составляли по итогам опроса среди школьников и их семей.Опрос показал, что детей интересует еда, которую они полюбили в ресторанах быстого питания и кафе. Это наггетсы, стрипсы, пицца и другие горячие блюда такого рода. Однако директор АПСПОЗ Алексей Мягков в комментарии для «Российской газеты» объяснил, что бояться такого фастфуда не нужно — он не вредный, по сути, даже диетический.

К примеру, за привлекающим детей словом «наггетсы» скрываются куриные котлеты в сухой панировке, а «фишболы» делаются из того же рыбного фарша, что и рыбные котлеты, которые у школьников не в ходу. При этом изменение меню уже дало результаты — раньше ученики съедали 70% школьной пищи, то после обновления меню — 80–90%.