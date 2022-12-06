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30 минут назад

В метро Москвы запустили тематический поезд "Помогать по пути"

ТАССиещё 2

Торжественный запуск тематического поезда "Помогать по пути" состоялся во вторник в Москве, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до июня 2023 года.

В метро Москвы запустили тематический поезд "Помогать по пути"
Фото: Mos.ruMos.ru

"Сегодня мы вместе запускаем поезд добра, взаимопомощи, взаимовыручки. Наш поезд украшен сердечками, добрыми словами и делами, и я уверена на 100%, что это поможет нашим горожанам сделать больше добрых дел", - сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По словам заместителя председателя Общественной палаты города Москвы Арины Шараповой, власти видят, как растет в прогрессии участие горожан в благотворительном проекте. Помимо поезда "можно запустить и тематические корабли с самолетами".

"Помогать по пути" - это первый поезд о благотворительности и волонтерстве. В оформлении поезда использованы QR-коды, каждый из которых ведет на сервисы и ресурсы, так или иначе связанные с системой городской благотворительности. Состав "Помогать по пути" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до июня 2023 года.

Новости Москвы,Екатерина Драгунова,Арина Шарапова,
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