В метро Москвы запустили тематический поезд "Помогать по пути"

Торжественный запуск тематического поезда "Помогать по пути" состоялся во вторник в Москве , он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до июня 2023 года.

"Сегодня мы вместе запускаем поезд добра, взаимопомощи, взаимовыручки. Наш поезд украшен сердечками, добрыми словами и делами, и я уверена на 100%, что это поможет нашим горожанам сделать больше добрых дел", - сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова .

По словам заместителя председателя Общественной палаты города Москвы Арины Шараповой , власти видят, как растет в прогрессии участие горожан в благотворительном проекте. Помимо поезда "можно запустить и тематические корабли с самолетами".

"Помогать по пути" - это первый поезд о благотворительности и волонтерстве. В оформлении поезда использованы QR-коды, каждый из которых ведет на сервисы и ресурсы, так или иначе связанные с системой городской благотворительности. Состав "Помогать по пути" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до июня 2023 года.