В ЦУМе начали продавать санки и чехол для iPhone от Prada за 85 тысяч рублей

На официальном сайте ЦУМа нашли "странные товары" от люксового бренда Prada, среди которых чехол для iPhone за 85 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: ЦУМ ЦУМ

Заявлено, что итальянский чехол выполнен из нейлона. При этом сам чехол больше является сумочкой с лямкой на шею, в которой можно поместить смартфон.

Судя по размеру аксессуара, он способен вместить в себя любой из существующих смартфонов Apple вплоть до iPhone 14 Pro Max.

Кроме того, на сайте ЦУМа также обнаружили и другие нестандартные для Prada товары - например, нарды за 500 тыс. руб., зимние санки стоимостью 315 тыс. руб., ракетки для пинг-понга за 205 тыс. руб. и даже снегоступы, которые оценены в 275 тыс. руб. Пользователи сети предположили, что это новогодняя линейка подарков от Prada.