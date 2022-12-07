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49 минут назад

Бизнес в Москве быстро адаптировался к санкциям - Собянин

Агентство «Москва»иещё 3

Столичный бизнес быстро адаптировался к санкциям и сложившейся экономической ситуации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Бизнес в Москве быстро адаптировался к санкциям - Собянин
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«В целом ситуация была точно не паническая, конечно, было много тревог, опасений, но вот уже по прошествии нескольких месяцев можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, а во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации, настолько быстро, что вызвал удивление не только у нас, но и во всем мире», - сказал Собянин.

По словам мэра, одной из самых пострадавших оказалась автомобильная отрасль, но завод «Москвич» сохранил коллектив, возможности работы и запустил линию за шесть месяцев.

«Это во-первых, а во-вторых, конечно, мы начали задумываться над тем, ну, не вечно же нам даже в этой сложной отрасли зависеть от ключевых компонентов при автомобилестроении, надо нарабатывать и свои платформы, и свои автомобили. И здесь, конечно, наиболее перспективная платформа - это платформа электромобилей, потому что этот тип будет определять будущее в ближайшее десятилетие. Нам ведь не только догонять, нам надо делать шаги, которые бы нас поставили в ряд ведущих технологических держав мира, в том числе и в области автомобилестроения», - добавил мэр Москвы.

Он добавил, что кроме того, кратно в столице увеличился объем заказов в микроэлектронике. «У нас в этой области сделаны неплохие заделы. И те, кто работает в этой отрасли, наоборот, получили такую волну подъема. Объем заказов увеличился просто кратно, и внимание к ним кратно, и возможности инвестирования кратно. Другой вопрос - что это все не так просто в короткие сроки наращивать и развивать. Но я считаю, деваться нам некуда. Будем этим заниматься», - подчеркнул Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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