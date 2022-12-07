Бизнес в Москве быстро адаптировался к санкциям - Собянин

Столичный бизнес быстро адаптировался к санкциям и сложившейся экономической ситуации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

«В целом ситуация была точно не паническая, конечно, было много тревог, опасений, но вот уже по прошествии нескольких месяцев можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, а во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации, настолько быстро, что вызвал удивление не только у нас, но и во всем мире», - сказал Собянин.

По словам мэра, одной из самых пострадавших оказалась автомобильная отрасль, но завод «Москвич» сохранил коллектив, возможности работы и запустил линию за шесть месяцев.

«Это во-первых, а во-вторых, конечно, мы начали задумываться над тем, ну, не вечно же нам даже в этой сложной отрасли зависеть от ключевых компонентов при автомобилестроении, надо нарабатывать и свои платформы, и свои автомобили. И здесь, конечно, наиболее перспективная платформа - это платформа электромобилей, потому что этот тип будет определять будущее в ближайшее десятилетие. Нам ведь не только догонять, нам надо делать шаги, которые бы нас поставили в ряд ведущих технологических держав мира, в том числе и в области автомобилестроения», - добавил мэр Москвы.