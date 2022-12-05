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1 час назад

Первые аналоги Lush откроются в Москве 8 декабря

Москва24

Первые магазины российского косметического бренда Oomph, пришедшие на смену Lush в РФ, откроются 8 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Первые аналоги Lush откроются в Москве 8 декабря
Фото: ТАССТАСС

"Первые магазины откроются на месте некоторых ключевых точек британской сети – на Тверской и в торговом центре "Авиапарк", – говорится в сообщении.

12 июля 2022 года компания Lush заявила о намерении закрыть все магазины в России. Сообщалось, что причиной прекращения деятельности компании на территории страны стали проблемы с поставками.

К 20 сентября сеть закрыла более половины магазинов по всей России. Один из представителей компании сообщил, что поставки в российские магазины не осуществлялись в течение года. Информации об их возобновлении не было.

23 ноября стало известно, что на месте бывших магазинов появятся точки косметического бренда Oomph. Компания является бывшим локальным партнером Lush. В новых магазинах планировали продавать мыло, шампуни, гели для душа, свечи.

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