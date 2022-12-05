Известный российский художник высказался о недостатках Москвы

Известный российский художник Олег Доу высказался об основных, по его мнению, недостатках Москвы. Свою позицию относительно минусов столицы он выразил в интервью с изданием «Москвич Mag».

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Художник признался, что ему кажется печальной ситуация с фасадами домов в городе, которые заставлены кондиционерами и выглядят неоднородно из-за разных оконных рам.

«Меня очень расстраивает ситуация с фасадами домов. С одной стороны, их отмыли и покрасили, а с другой — кондиционерные блоки, застекленные балконы и нестандартизированные оконные рамы выглядят нелепо и портят впечатление», — убежден он.

Доу добавил, что ему бы хотелось, чтобы в столице ввели строгий регламент в отношении того, каким образом должны выглядеть дома в центре города. В качестве примера для подражания он назвал центр Санкт-Петербурга и европейские города.

«Еще мечтаю, что широкие улицы в центре города когда-нибудь превратятся в бульвары», — сообщил художник.

Кроме того, среди негативных черт Москвы он выделил грязь на дорогах зимой.

Несмотря на критику, Доу отметил, что в последние годы Москва меняется в лучшую сторону и благодаря развитию инфраструктуры и архитектуры ей удалось стать одним из «топовых» городов мира. Он подчеркнул ее уникальность и разнообразие. Кроме того, в качестве других плюсов российской столицы в сравнении с другими городами мира художник выделил такие, как высокий уровень развития общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.