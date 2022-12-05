В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Известный российский художник высказался о недостатках Москвы

Lenta.ru

Известный российский художник Олег Доу высказался об основных, по его мнению, недостатках Москвы. Свою позицию относительно минусов столицы он выразил в интервью с изданием «Москвич Mag».

Известный российский художник высказался о недостатках Москвы
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

Художник признался, что ему кажется печальной ситуация с фасадами домов в городе, которые заставлены кондиционерами и выглядят неоднородно из-за разных оконных рам.

«Меня очень расстраивает ситуация с фасадами домов. С одной стороны, их отмыли и покрасили, а с другой — кондиционерные блоки, застекленные балконы и нестандартизированные оконные рамы выглядят нелепо и портят впечатление», — убежден он.

Доу добавил, что ему бы хотелось, чтобы в столице ввели строгий регламент в отношении того, каким образом должны выглядеть дома в центре города. В качестве примера для подражания он назвал центр Санкт-Петербурга и европейские города.

«Еще мечтаю, что широкие улицы в центре города когда-нибудь превратятся в бульвары», — сообщил художник.

Кроме того, среди негативных черт Москвы он выделил грязь на дорогах зимой.

Несмотря на критику, Доу отметил, что в последние годы Москва меняется в лучшую сторону и благодаря развитию инфраструктуры и архитектуры ей удалось стать одним из «топовых» городов мира. Он подчеркнул ее уникальность и разнообразие. Кроме того, в качестве других плюсов российской столицы в сравнении с другими городами мира художник выделил такие, как высокий уровень развития общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

В октябре телеведущий и певец Вячеслав Макаров назвал минусом Москвы необходимость тратить много времени на дорогу из-за больших расстояний, в результате чего в первое время после переезда из небольшого города он ощущал дискомфорт. Вместе с тем Макаров подчеркнул, что впоследствии привык к такому ритму жизни и теперь находится «в ладу» с ним.

Новости Москвы,Вячеслав Макаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители