Собянин поздравил обладателей знака отличия «Волонтер Москвы»

«Но главное для волонтера, конечно, внутренняя мотивация. Валерий Фомин 15 лет работает в «СпасРезерве». Говорит, что волонтерство дает жизни новый смысл. Самая большая радость для него - встретить на улице спасенного человека, а таких уже тысячи. Еще одна обладательница знака «Волонтер Москвы» Елена Шалимова - организует в отряде обучение новых добровольцев», - отметил мэр.