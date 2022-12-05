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1 час назад

Сергей Собянин поздравил обладателей знака отличия «Волонтер Москвы»

Агентство «Москва»иещё 1

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил 30 обладателей нового знака отличия «Волонтер Москвы».

Собянин поздравил обладателей знака отличия «Волонтер Москвы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня 30 человек стали обладателями нового знака отличия «Волонтер Москвы». Учредить эту награду предложили горожане. Волонтеры решают самые разные задачи: от работы в социальных учреждениях до участия в спасательных операциях. Очень помогли в пандемию, сейчас собирают гуманитарную помощь жителям новых территорий», - написал Собянин.

Он уточнил, что в столице больше 900 тыс. добровольцев, и их число постоянно растет. Добровольческое движение в городе поддерживается благодаря созданию ресурсных центров, коворкингов, грантов для волонтерских организаций. Координацией этой работы занимается «Мосволонтер».

«Но главное для волонтера, конечно, внутренняя мотивация. Валерий Фомин 15 лет работает в «СпасРезерве». Говорит, что волонтерство дает жизни новый смысл. Самая большая радость для него - встретить на улице спасенного человека, а таких уже тысячи. Еще одна обладательница знака «Волонтер Москвы» Елена Шалимова - организует в отряде обучение новых добровольцев», - отметил мэр.

Собянин добавил, что среди добровольцев много школьников и студентов. «Растет чудесное поколение неравнодушных ребят. 16-летний Дмитрий Филин говорит: «Помогая другим, ты сам становишься лучше». В этом главная сила волонтерства. Поздравляю всех награжденных, и спасибо каждому волонтеру Москвы», - заключил он.

Новости Москвы,Дмитрий Филин,Валерий Фомин,Сергей Собянин,
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