Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно 6 декабря

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют в 05:30 во вторник, 6 декабря. Это на два дня раньше срока рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэр напомнил, что пассажиры снова смогут пользоваться станциями "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Их закрывали для строительства тоннеля будущей Троицкой линии метро.

Собянин подчеркнул, что Троицкая линия метро протянется от станции "ЗИЛ" до Троицка. Благодаря этому, сказал градоначальник, ТиНАО станет еще доступнее.