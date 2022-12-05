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1 час назад

Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно посещать экскурсии в спорткомплексе «Лужники»

Агентство «Москва»иещё 1

У пассажиров «Доброго автобуса» появилась возможность бесплатно посещать экскурсии на Большой спортивной арене стадиона «Лужники», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно посещать экскурсии в «Лужниках»
Фото: mos.rumos.ru

«Весной этого года в рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» возобновил работу «Добрый автобус». Пожилые люди могут посещать достопримечательности, среди которых Северный речной вокзал, Московская канатная дорога, а теперь и спорткомплекс «Лужники». Мы постепенно расширяем список мест, куда бесплатно и с комфортом смогут отправиться на экскурсии пенсионеры. Социальный проект работает с 2018 года, уже прошло свыше 6 тыс. экскурсий по столице и Подмосковью для более чем 300 тыс. пассажиров», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что «Добрый автобус» - это столичный социальный проект, благодаря которому пожилые люди могут путешествовать по достопримечательностям Москвы. Так, сегодня состоялась первая экскурсия в «Лужники». Больше 100 участников «Московского долголетия» посетили пресс-центр, где проходили пресс-конференции знаменитых спортсменов - в том числе, на Чемпионате мира в 2018 году; раздевалки и тренировочные комнаты, где футболисты готовятся к матчам; VIP-сектор. Кроме того, участники проекта вышли к футбольному полю, где смогли сделать фотографии на память.

«Добрый автобус» - совместный проект департамента транспорта Москвы и столичного департамента труда и социальной защиты населения», - заключили в ведомстве.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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