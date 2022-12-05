Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно посещать экскурсии в «Лужниках»

«Весной этого года в рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» возобновил работу «Добрый автобус». Пожилые люди могут посещать достопримечательности, среди которых Северный речной вокзал, Московская канатная дорога, а теперь и спорткомплекс «Лужники». Мы постепенно расширяем список мест, куда бесплатно и с комфортом смогут отправиться на экскурсии пенсионеры. Социальный проект работает с 2018 года, уже прошло свыше 6 тыс. экскурсий по столице и Подмосковью для более чем 300 тыс. пассажиров», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.