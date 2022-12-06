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1 час назад

Александр Кучерявкин назначен главой управы Бирюлево Восточного

Агентство «Москва»иещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым назначил Александра Кучерявкина главой управы района Бирюлево Восточное. Документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Александр Кучерявкин назначен главой управы Бирюлево Восточного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назначить Кучерявкина Александра Сергеевича на должность главы управы района Бирюлево Восточное Москвы», - говорится в распоряжении.

Уточняется, что служебный контракт с Кучерявкиным будет заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок для данной должности.

Ранее Кучерявкин занимал пост первого заместителя главы управы района Бирюлево Восточное по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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