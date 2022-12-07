В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 декабря

Москва24иещё 2

С 12 по 18 декабря в столице пройдет заключительная в этом году акция "Московская музейная неделя". Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.

Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 декабря
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Она рассказала, что с начала года в акции приняли участие свыше 1,2 миллиона человек.

"На этот раз одна из крупнейших экспозиций посвящена усадебной жизни России столетия назад: посетителей познакомят с предметами искусства того времени – картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе "Останкино". А в Государственном музее Пушкина все желающие могут побывать на выставке живописи", – добавила Сергунина.

В музей-панораму "Бородинская битва" можно будет попасть бесплатно 12 декабря, а в музей-заповедник "Царицыно" – 14 декабря. Жители и гости города смогут бесплатно посетить Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей А. С. Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой. Ознакомиться с графиком бесплатной работы музеев можно на портале mos.ru.

Ранее Сергунина рассказала, что 120 площадок присоединятся к акции "День без турникетов". Мероприятия пройдут с 8 по 10 декабря. Участие в акции примут, в частности, телекоммуникационная компания, лаборатория робототехники, архитектурное бюро, "Техноград" на ВДНХ и другие.

Новости Москвы,Общество,Наталья Сергунина,Марина Цветаева,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители