Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 декабря

С 12 по 18 декабря в столице пройдет заключительная в этом году акция "Московская музейная неделя". Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Она рассказала, что с начала года в акции приняли участие свыше 1,2 миллиона человек.

"На этот раз одна из крупнейших экспозиций посвящена усадебной жизни России столетия назад: посетителей познакомят с предметами искусства того времени – картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе "Останкино". А в Государственном музее Пушкина все желающие могут побывать на выставке живописи", – добавила Сергунина.

В музей-панораму "Бородинская битва" можно будет попасть бесплатно 12 декабря, а в музей-заповедник "Царицыно" – 14 декабря. Жители и гости города смогут бесплатно посетить Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей А. С. Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой. Ознакомиться с графиком бесплатной работы музеев можно на портале mos.ru.