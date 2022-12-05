В столице открыли регистрацию на бесплатные катки проекта "Московские сезоны"

С 5 декабря в столице открывается регистрация для посещения бесплатных катков проекта «Московские сезоны». 9 декабря на 19 катках катание будет организовано по сеансам. Предварительно зарегистрироваться можно в приложении «Московские сезоны» и на сайте.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Приходить на каток рекомендуется заранее. Если желающий покататься зарегистрировался и опаздывает на сеанс более чем на 30 минут, система автоматически аннулирует его запись.

На катках действуют определенные требования. Туда нельзя проносить сумки, рюкзаки, пакеты и продукты питания.

Стоимость проката коньков — 50 рублей, их выдают под залог (две тысячи рублей). Посетители смогут выбрать детские и взрослые коньки от 27-го до 46-го размера включительно.