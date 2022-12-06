В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
29 минут назад

«Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности продлили в Москве и области

Мослентаиещё 1

В Москве и Московской области до позднего вечера четверга, 8 декабря, продлили «желтый» уровень погодной опасности. На сайте Гидрометцентра России горожан предупредили о гололедице. Кроме того, до 21:00 вторника, 6 декабря, продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномального холода.

«Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности продлили в Москве
Фото: Anton Nazaretian / UnsplashAnton Nazaretian / Unsplash

«Москва. Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения до 21:00 8 декабря», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Во вторник, 6 декабря, в столице ожидается минус 6-8 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность, день пройдет без осадков. В среду, 7 декабря, осадков также не прогнозируется, погода существенно не изменится.

Ранее в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномального холода. Предупреждение действует до 12:00 6 декабря.

Новости Москвы,Аномальный холод,Оранжевый уровень,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители