«Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности продлили в Москве

В Москве и Московской области до позднего вечера четверга, 8 декабря, продлили «желтый» уровень погодной опасности. На сайте Гидрометцентра России горожан предупредили о гололедице. Кроме того, до 21:00 вторника, 6 декабря, продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномального холода.

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«Москва. Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения до 21:00 8 декабря», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Во вторник, 6 декабря, в столице ожидается минус 6-8 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность, день пройдет без осадков. В среду, 7 декабря, осадков также не прогнозируется, погода существенно не изменится.