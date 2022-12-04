В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

В Москве появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

Майк Габриелян

В Москве на пяти улицах появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В Москве появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новая выделенная полоса в 200 метров появится на проспекте Лихачева. Пассажиры автобусов будут проезжать участок в районе улицы Мустая Карима на две минуты быстрее.

Полосу в 180 метров организуют на Кожевнической улице. Время маршрутов № 913 и с932 на этом участке сократится с шести минут до одной.

Длина полосы в проезде Серебрякова составит 300 метров. Она обеспечит удобный подъезд автобусов к входам в метро и станции МЦК Ботанический сад.

Выделенку также организуют на Станционной улице и в Локомотивном проезде. Автобусы будут быстрее подъезжать к транспортно-пересадочному узлу «Окружная».

Еще одна выделенная полоса появится на Голубинской улице, что позволит сократить время по шести маршрутам. Автобусы будут проезжать участок в районе Тарусской улицы быстрее на пять минут.

Сейчас в столице уже 127 выделенных полос общей протяженностью 434 километра. Ежедневно наземным транспортом в Москве пользуются четыре миллиона пассажиров.

Неделю назад сообщалось о новых выделенных полосах для городского транспорта на девяти участках Москвы. Одна из них появилась на съезде на Рублевское шоссе.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители