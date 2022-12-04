В Москве появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Москве на пяти улицах появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

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Новая выделенная полоса в 200 метров появится на проспекте Лихачева. Пассажиры автобусов будут проезжать участок в районе улицы Мустая Карима на две минуты быстрее.

Полосу в 180 метров организуют на Кожевнической улице. Время маршрутов № 913 и с932 на этом участке сократится с шести минут до одной.

Длина полосы в проезде Серебрякова составит 300 метров. Она обеспечит удобный подъезд автобусов к входам в метро и станции МЦК Ботанический сад.

Выделенку также организуют на Станционной улице и в Локомотивном проезде. Автобусы будут быстрее подъезжать к транспортно-пересадочному узлу «Окружная».

Еще одна выделенная полоса появится на Голубинской улице, что позволит сократить время по шести маршрутам. Автобусы будут проезжать участок в районе Тарусской улицы быстрее на пять минут.

Сейчас в столице уже 127 выделенных полос общей протяженностью 434 километра. Ежедневно наземным транспортом в Москве пользуются четыре миллиона пассажиров.