В Москве установят декорированные буквой Z красные звезды

Более 4 тыс. световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. В их числе праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького, в парке "Зарядье", у павильона "Россия - моя история" на ВДНХ и возле Исторического музея, сообщил ТАСС в воскресенье заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"Сейчас завершается оборудование светового тоннеля на Никитском бульваре, скоро аналогичные работы начнутся на соседнем Тверском бульваре, украшаем световыми консолями опоры освещения на Москворецкой, Софийской и Раушской набережных. В этом году наряду с новогодними конструкциями установим праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького, в парке "Зарядье", у павильона "Россия - моя история" на ВДНХ и возле Исторического музея. Там появятся красные звезды, декорированные буквой Z [которая стала символом поддержки операции России на Украине], и конструкции в виде хештега с надписью "Мы вместе", - рассказал Бирюков.

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Он уточнил, что всего в городе установят более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Также заммэра добавил, что "в этом году для праздничного оформления города будут использованы конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые годы".

"Большинство декоративных элементов из года в год занимают одни и те же, уже привычные горожанам и туристам, места: световые арки в районе Тверской улицы, гигантский новогодний шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и другие. У декораторов есть достаточно световых и декоративных элементов, из которых можно создавать и новые новогодние объекты", - отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для новогоднего украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Все декоративные элементы являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

"Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Монтаж световых арок на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий мост стартует в ближайшее время, арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции", - отметил заммэра.

Как Москва встретит 2023-й

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале "Активный гражданин", в каком формате отметить новогодние праздники в городе. Он также выразил уверенность, что закупать новые праздничные конструкции в столице не надо. По результатам голосования, в котором приняли участие почти 300 тыс. человек, было решено в 2022 году встречать Новый год в Москве без фейерверков и крупных уличных мероприятий, но с праздничным украшением города.

Праздничные мероприятия, которые все же состоятся в столице, посвятят участникам специальной военной операции и сотрудникам оборонной промышленности. Во многих парках и на фестивальных площадках Москвы откроют сбор гуманитарной помощи.

Кроме того, в праздничные дни всех желающих ждут парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество". По договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов.