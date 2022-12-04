Новогодняя почта открылась в Центральном детском магазине на Лубянке

«В начале декабря, когда особенно хочется праздничной атмосферы, чудес и добрых слов, мы открываем такое специализированное новогоднее мини-отделение почты. Для москвичей и гостей столицы мы приготовили бланки для писем, новогодние конверты и праздничные открытки. Дети, конечно, могут заранее, дома написать свои заветные желания Деду Морозу, сами сделать конверты и открытки и опустить их здесь в почтовый ящик. Мы с удовольствием доставим все послания в новогоднюю резиденцию», - сказал в ходе церемонии открытия директор макрорегиона Москва «Почты России» Руслан Маликов.