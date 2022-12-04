Новогодняя почта открылась в Центральном детском магазине на Лубянке

«Почта России» впервые открыла официальную Новогоднюю почту в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В начале декабря, когда особенно хочется праздничной атмосферы, чудес и добрых слов, мы открываем такое специализированное новогоднее мини-отделение почты. Для москвичей и гостей столицы мы приготовили бланки для писем, новогодние конверты и праздничные открытки. Дети, конечно, могут заранее, дома написать свои заветные желания Деду Морозу, сами сделать конверты и открытки и опустить их здесь в почтовый ящик. Мы с удовольствием доставим все послания в новогоднюю резиденцию», - сказал в ходе церемонии открытия директор макрорегиона Москва «Почты России» Руслан Маликов.
Почтовый пункт открыл Дед Мороз из Великого Устюга, который вместе с сотрудниками «Почты России» сделал первую выемку писем из специального почтового ящика, установленного в ЦДМ в галерее «Улица сказок».
Написать и бесплатно отправить письма в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг смогут все желающие с 4 декабря в Центральном Детском Магазине на Лубянке. Работать почтовый пункт будет ежедневно с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что всего с 3 декабря по 7 января в ЦДМ на Лубянке запланировано более 100 мероприятий.