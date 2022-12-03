Москвичам рассказали о зимних мероприятиях в парках столицы

Зимой на природных территориях столицы организовывают катки, лыжные трассы и ледяные горки, где горожане могут принять участие в квестах, играх и мастер-классах. О программе на зиму этого сезона в субботу, 3 декабря, рассказали в Мосприроде.

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Так, на природных территориях столицы уже работают 10 катков с искусственным льдом.

— Будут проложены 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 километров для езды как классическим ходом, так и коньковым, а также созданы ледяные, снежные горки и места для катания на санях и тюбингах, — добавил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

5 декабря в парках Москвы в честь Международного дня добровольцев пройдут акции «Птица-синица» и «Зимняя утиная перепись», а с 20 по 31 декабря в столице запланирована традиционная экомастерская Деда Мороза.

Кроме того, в городе пройдут экспедиция «Э.С. К. И.М. О» (2-8 января), фестиваль творчества «Снежный холст» (16 января — 5 февраля), экомарафон «О, мой гид!» (20-21 февраля), а также оздоровительные эколого-просветительские программы, передает официальный сайт мэра Москвы.