Историк напомнил о последствиях пожара 1812 года в Москве

«Список потерь и от чудовищного пожара, и от жестоких разграблений мародеров в Москве был несметным. По оценке историка Ивана Катаева, пожар стер с лица земли 6 496 из 9 151 жилого дома и 122 из 329 храмов — без учета разграбленных, коих было множество. Общий ущерб, нанесенный Москве, оценивался в 320 миллионов рублей. В то время это была фантастическая сумма», — сказал специалист.