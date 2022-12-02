Москву ждет рекордно высокое атмосферное давление

«4 и 5 декабря в Москве возможно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления. По нашим прогнозам, в воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 и принадлежит 2001 году», — написал он.