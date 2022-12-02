Москву ждет рекордно высокое атмосферное давление

Москва 4 и 5 декабря может обновить суточные рекорды атмосферного давления. Согласно прогнозам, его уровень в воскресенье и понедельник составит 768 и 767 миллиметров ртутного столба. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«4 и 5 декабря в Москве возможно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления. По нашим прогнозам, в воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 и принадлежит 2001 году», — написал он.
По словам Леуса, высокое давление и определяющий его антициклон приведут к ухудшению качества воздуха в столичном регионе. Главным препятствием на пути рассеивания вредных выбросов станут штилевой ветер, низкие температуры, приземные инверсии и нисходящие воздушные потоки, пояснил синоптик.
«Особенно это будет заметно в утренние и вечерние часы», — отметил Леус.
Он добавил, что погодная ситуация в Москве изменится только с середины будущей недели, когда атмосферное давление начнет постепенно падать вниз, ветер усилится и начнутся снегопады, что в свою очередь повлияет на улучшение качества воздуха в столице.