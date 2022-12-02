Собянин побывал "на линии обороны" в зоне СВО

Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин

"На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте.<...>Настроение боевое", – отметил мэр.

Градоначальник уточнил, что ему удалось пообщаться со строителями и солдатами. Он также встретил бойцов, которые были мобилизованы из столицы.

Собянин уточнил, что работники городского хозяйства помогают на линии обороны делать противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Кроме того, они устанавливают генераторы, печки, а также проводят освещение и возводят медпункты.

Ранее столичный мэр рассказал о восстановлении Донбасса. По его словам, это является архисложной задачей.