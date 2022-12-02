Врубель и танцы в СССР: куда сходить в Москве в декабре

В московской мэрии рассказали о планах столичных музеев на декабрь. В последний месяц года в Москве откроют выставку работ Константина Коровина, покажут шедевр керамики, созданный Михаилом Врубелем, и познакомят с историей фокстрота в СССР.

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В музее-заповеднике «Коломенское» c 1 декабря 2022-го по 31 января 2023 года будет проходить выставка «Русский стиль. Камин М.А. Врубеля «Микула Селянинович и Вольга» (возрастное ограничение: 6+). На выставке представят майоликовый камин, созданный в 1898 году Врубелем. Работа посвящена былинным русским богатырям и состоит из 150 изразцов разной формы.

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Со 2 декабря 2022-го по 15 января 2023 года в галерее «Пересветов переулок» пройдет выставка «Пересветов переулок 4к1» (0+), посвященная истории и жизни построенного в 1920-х дома, в котором располагается галерея.

Со 2 декабря 2022-го по 26 января 2023 года в Музее Василия Тропинина пройдет выставка «Мода на чай. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний» (0+). Начиная с XIX века, чай в России пили и аристократы, и крестьяне; его подавали и в университетах, и в трактирах и на светских приемах. На выставке покажут живопись и графику, посвященные чаю и чаепитиям. Бонус - упаковки от чая и кондитерских изделий знаменитых фирм прошлых эпох.

Шестого декабря в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына откроется выставка «Константин Коровин и его круг. Москва - Париж» (6+), которая продлится до 23 марта 2023 года. Куратор выставки, искусствовед Любовь Агафонова расскажет гостям не только о художнике-Коровине, но и о Коровине-человеке, который открывал таланты в других.

С 6 декабря 2022-го по 9 апреля 2023 года в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет Фестиваль частных коллекций (0+). Откроется фестиваль с выставки советских мастеров-фарфористов - Бориса Калиты и Киры Рябининой.

Еще одна выставка фестиваля - «Москва: раньше и теперь. Живопись и графика из собрания Юрия Носова, фильтр-фотография Ивана Филимонова» - посвящена изменениям Москвы в течение двадцатого века.

Выставка «В поисках народного искусства» (0+) откроется в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» 15 декабря 2022 года и продлится до 28 июля 2024 года. Гости экспозиции увидят коллекцию среднеазиатских тюбетеек и изделий из войлока, латгальскую керамику, плетеные предметы белорусских мастеров и многое другое.

Выставка «Фокстрот vs СССР. От ненависти до любви один шаг с каблука» (0+) будет проходить в Государственном музее - культурном центре «Интеграция» имени Островского с 16 декабря 2022 года по 22 января 2023 года. Посетители узнают, как фокстрот начали танцевать в СССР и как этот танец повлиял на жизнь советских людей.