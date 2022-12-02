Деньги за билеты на "Солнце Москвы" вернут в случае его приостановки из-за морозов

Посетителям, которые на время приостановки работы колеса обозрения «Солнце Москвы» из-за морозов не смогут попасть на аттракцион, предложат оформить возврат денег за купленные билеты либо перенести даты посещения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аттракциона.
«По прогнозу синоптиков, в декабре будут довольно сильные морозы. Регламент эксплуатации колеса обозрения, предоставленный производителем аттракциона, разрешает прокаты до минус 10 градусов. В случае понижения температуры мы временно приостановим работу и обзвоним всех гостей, которые приобрели билет. Предложим прийти в удобное время до конца года или осуществить возврат», - сказали в пресс-службе оператора.
Колесо обозрения высотой 140 м запустили 10 сентября 2022 года на прилегающей к ВДНХ территории. Аттракцион оборудован 30 закрытыми кабинами, пять из них с прозрачным полом. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составляет 450 человек. Колесо работает круглогодично.