Деньги за билеты на "Солнце Москвы" вернут в случае его приостановки из-за морозов

«По прогнозу синоптиков, в декабре будут довольно сильные морозы. Регламент эксплуатации колеса обозрения, предоставленный производителем аттракциона, разрешает прокаты до минус 10 градусов. В случае понижения температуры мы временно приостановим работу и обзвоним всех гостей, которые приобрели билет. Предложим прийти в удобное время до конца года или осуществить возврат», - сказали в пресс-службе оператора.