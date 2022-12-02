Москвичам рассказали о временной схеме движения из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Для жителей столицы подготовили временную схему движения вдоль закрытых станций Калужско-Рижской линии. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Для автовладельцев ЦОДД установит около семи километров дорожных разделителей полос и 415 временных дорожных знаков.

— А для пассажиров — 169 навигационных стел, 215 квадратных метров деревянных настилов, чтобы было удобнее заходить в транспорт и выходить, — говорится в сообщении.

Также с проезда Апакова на улицы Шаболовка и Донская москвичи смогут проехать по Ленинскому проспекту, а закрытый выезд с улицы Гарибальди на Профсоюзную можно объехать через Нахимовский проспект или улицу Наметкина, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».