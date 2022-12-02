В Музее Победы откроется выставка ко Дню Неизвестного Солдата

— Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. Кроме того, мы обязательно рассказываем о базах данных, которые существуют в нашей стране для поиска воевавших родных. И после бесед у многих школьников появляется желание узнать судьбу предков, а некоторые ребята, пообщавшись с нами, присоединяются к поисковому движению, — рассказал руководитель поискового объединения «Тризна» Кирилл Долинский.