Автобусная остановка «Метро «Библиотека им. Ленина» на Моховой не будет работать 5 декабря

Из-за подготовки к мероприятию 5 декабря не будет работать автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на ул. Моховая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«5 декабря с 0:01 до конца мероприятия не будет работать остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на ул. Моховая в сторону метро «Лубянка». Это связано с подготовкой к проведению мероприятия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам рекомендуют пользоваться остановками «Метро «Библиотека имени Ленина» на ул. Воздвиженка для маршрутов м2, м7 и н2, «Манежная площадь» для автобусов м6, м9, е10 и н11, а также «Метро «Охотный ряд» для маршрута м1.