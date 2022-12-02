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1 час назад

Автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на Моховой улице не будет работать 5 декабря

Агентство «Москва»

Из-за подготовки к мероприятию 5 декабря не будет работать автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на ул. Моховая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автобусная остановка «Метро «Библиотека им. Ленина» на Моховой не будет работать 5 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«5 декабря с 0:01 до конца мероприятия не будет работать остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на ул. Моховая в сторону метро «Лубянка». Это связано с подготовкой к проведению мероприятия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам рекомендуют пользоваться остановками «Метро «Библиотека имени Ленина» на ул. Воздвиженка для маршрутов м2, м7 и н2, «Манежная площадь» для автобусов м6, м9, е10 и н11, а также «Метро «Охотный ряд» для маршрута м1.

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