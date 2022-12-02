Третьяковская галерея проведет специальные мероприятия ко Дню инвалида

«Добрый музей» станет первой точкой знакомства с музейным пространством той аудитории, которой для визита в галерею необходима дополнительная подготовка и поддержка. Также запланированы показ кинофильма «Орган восприятия» с тифлокомментарием (4 декабря), адаптированные экскурсии по Музею Аполлинария Васнецова (7 и 9 декабря) и перформативная прогулка по выставке Игоря Грабаря (9 декабря), показ инклюзивного театрального проекта «Русская императрица» (10 декабря, Театральный институт имени Бориса Щукина). Вход на все события бесплатный по предварительной регистрации», - добавили в пресс-службе.