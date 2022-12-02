Третьяковская галерея проведет специальные мероприятия ко Дню инвалида

Государственная Третьяковская галерея 1-11 декабря проведет специальные мероприятия в честь Дня инвалида. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
«Ко Дню инвалида, который отмечается 3 декабря, федеральные музеи и библиотеки готовят специальные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Третьяковская галерея с 1 по 11 декабря присоединится к всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», - заявили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что 2 декабря в галерее презентуют совместный инклюзивный проект с благотворительным фондом Владимира Потанина «Добрый музей» - творческие мастерские, доступные для детей, подростков и взрослых с различными формами инвалидности.
«Добрый музей» станет первой точкой знакомства с музейным пространством той аудитории, которой для визита в галерею необходима дополнительная подготовка и поддержка. Также запланированы показ кинофильма «Орган восприятия» с тифлокомментарием (4 декабря), адаптированные экскурсии по Музею Аполлинария Васнецова (7 и 9 декабря) и перформативная прогулка по выставке Игоря Грабаря (9 декабря), показ инклюзивного театрального проекта «Русская императрица» (10 декабря, Театральный институт имени Бориса Щукина). Вход на все события бесплатный по предварительной регистрации», - добавили в пресс-службе.