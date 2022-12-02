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54 минуты назад

«Почта Деда Мороза» начала работу на 10 вокзалах и станциях Мострансавто

Агентство «Москва»

На 10 вокзалах и станциях АО «Мострансавто» в Подмосковье заработала «Почта Деда Мороза», сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Почта Деда Мороза» начала работу на 10 вокзалах и станциях Мострансавто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пассажиры Мострансавто смогут направить письмо главному зимнему волшебнику страны. Компания присоединилась к акции «Почта Деда Мороза». Проект реализуется министерством благоустройства региона совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и АО «Мострансавто», - говорится в сообщении.

Как уточняется, акция продлится до 11 декабря включительно. Для ее проведения выбраны популярные у пассажиров автовокзалы и автостанции с высоким трафиком. Оставить письма можно в специальных почтовых ящиках, которые находятся в залах ожидания объектов транспортной инфраструктуры. Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру «Почта Деда Мороза», который размещен рядом с ними.

Отмечается, что на конверте или открытке нужно указать имя, фамилию и обратный адрес с индексом. Корреспонденцию доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Ранее «Известия» сообщали, что в 77 парках Московской области заработала «Почта Деда Мороза».

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