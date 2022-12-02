«Почта Деда Мороза» начала работу на 10 вокзалах и станциях Мострансавто

Как уточняется, акция продлится до 11 декабря включительно. Для ее проведения выбраны популярные у пассажиров автовокзалы и автостанции с высоким трафиком. Оставить письма можно в специальных почтовых ящиках, которые находятся в залах ожидания объектов транспортной инфраструктуры. Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру «Почта Деда Мороза», который размещен рядом с ними.