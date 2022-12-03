На новой станции московского метро появились порталы к поездам

«Всего в центральном зале платформенного участка станции "Рижская" БКЛ смонтировано 16 порталов из нержавеющей стали. Через них пассажиры смогут пройти к поездам. К каждой боковой платформе ведет по восемь конструкций. С обеих сторон арок-порталов, по контуру, установлены светодиодные светильники, закрытые декоративными коробами», — сказал заммэра.