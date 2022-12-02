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13 минут назад

Жителей Москвы предупредили о сильном смоге на выходных

Мослента

О сильном смоге в предстоящие выходные, 3 и 4 декабря, предупредил жителей Москвы в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Жителей Москвы предупредили о сильном смоге на выходных
Фото: мослентамослента

«Все выбросы как автомобильного транспорта, так и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое. А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться», — объяснил он.

Синоптик предположил, что такие погодные условия могут привести к объявлению режима повышенной готовности к загрязнениям. Он уточнил, что, например, в Красноярске для подобного явления есть отдельный термин — «режим черного неба».

Шувалов добавил, что столбики термометров в дневное время в выходные покажут около семи-восьми градусов мороза.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о наступлении морозов. В ночь на 1 декабря в столичном регионе было зафиксировано минус 20 градусов.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,
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