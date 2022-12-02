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1 час назад

В Москве к акции "День без турникетов" присоединится 120 площадок

ТАССиещё 2

Заключительная в этом году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 8 по 10 декабря, к ней присоединится 120 площадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В Москве к акции "День без турникетов" присоединится 120 площадок
Фото: ТАССТАСС

"Декабрьская акция станет четвертой с начала года, в предыдущих трех поучаствовали 43 тыс. человек. Проект привлекает все новых партнеров - из 120 площадок, которые предлагается посетить на этот раз, 20 присоединилось впервые", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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В рамках акции можно бесплатно посетить инновационные центры, технопарки, мануфактуры и другие предприятия города. Например, в списке новых партнеров - холдинг "Вертолеты России". Также гостей будет ждать крупная отечественная компания, занимающаяся подбором персонала, архитектурное бюро и банк, ранее не участвовавшие в проекте.

В числе других предприятий, которые приглашают на экскурсии, - компании-участники программы поддержки локальных брендов "Сделано в Москве". На швейной фабрике посетителям продемонстрируют весь цикл производства одежды - от создания лекал до упаковки готовой продукции. Еще здесь расскажут, как от идеи дойти до первых продаж и нужно ли уметь рисовать, создавая эскиз. Ребятам младшего возраста будет интересно на производстве игрушек и в лаборатории робототехники.

"Детей и взрослых приглашает в гости экоцентр "Цветоводство", где во время экскурсии они узнают о жизни бабочек и муравьев. Чтобы еще глубже погрузиться в тему, посетителям предложат использовать VR-шлемы. Поучаствовать в квесте можно будет в парке "Музеон". Готовится к акции и одно из ведущих промышленных предприятий России, работающих в сфере транспортного машиностроения. Посетителей ждет осмотр цехов и экскурсия по музею", - перечислили в пресс-службе.

Там добавили, что профориентационные активности для подростков предлагает образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ, детские технопарки РГСУ, МФЮА, "На Зорге" и "Калибр".

Новости Москвы,Наталья Сергунина,ВДНХ,АО "Вертолеты России",
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