Началась реставрация исторического здания Центрального телеграфа на Тверской

Стартовала реставрация исторического здания Центрального телеграфа на ул. Тверская. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

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«Москва наращивает объемы редевелопмента исторический зданий, нуждающихся в срочном восстановлении. Здание Центрального телеграфа будет не только отреставрировано с сохранением исторического облика, но и приспособлено для эксплуатации в современных городских реалиях», - приводятся в сообщении слова Войстратенко.

Глава Мосгосстройнадзора добавил, что застройщик направил в комитет уведомление о начале строительно-монтажных работ на объекте. Инспекторы совершат профилактический визит на стройплощадку, по результатам которого будет составлена программа проверок на все время реставрационных работ.

Уточняется, что специалисты воссоздадут металлический остекленный глобус, обновят герб СССР и надпись «Телеграф». Также будут отремонтированы часы с колоколом и полностью перекрыта крыша здания. Внутри здания восстановят оригинальную планировку, обустроят дверные и оконные проемы. В помещениях демонтируют поздние перегородки и конструкции, отреставрируют стены и потолки. На подземном уровне будет организован автомобильный паркинг. После реновации Центральный телеграф станет многофункциональным комплексом. В здании откроется торговая галерея и офисные пространства. На верхних этажах организуют смотровую площадку с обзором на 360 градусов, а внутренний двор, ранее недоступный для посетителей, превратится в новое общественное пространство.